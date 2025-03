Una de las exabogadas de Mauro Icardi explotó contra la China Suárez

En medio del fuerte escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara en el marco de la guerra por la tenencia de las niñas, las abogadas del futbolista renunciaron a su representación legal, y una de ellas explotó contra la China Suárez.

Esto se conoció a través de la cuenta @elejercitodelam en la red social X, en donde se compartió un audio de Lara Piro, socia de Elba Marcovecchio , quien tilda a la actriz de tóxica.

“Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, se la escucha decir en el primer tramo del audio.

Luego, la profesional de la leyes agregó: "Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga".

Lara Piro habló en contra la China Suárez.

Asimismo, Piro negó que la China se haya mudado a la “casa de los sueños” de Wanda Nara que Icardi compró en Nordelta. “La mina vive en Pilar. Sí, se queda (en la casa de Icardi), pero vive en Pilar con sus hijos. No creo que esto pase a mayores”.

A esta información se le sumaron los dichos de Ángel de Brito, quien reveló el comprometedor pedido que le hizo la China Suárez a Mauro Icardi, minutos antes de que explotará el escándalo con sus hijas en la casa de Wanda Nara.

Es que la intérprete estaba preparando un asado para las niñas y pese a que el futbolista le recordó que ella no podía estar ahí, ella le rogó que pagará la multa judicial para estar en el reencuentro.

“Me cuentan que cuando Mauro va para el Chateau en el auto, lo llama la China por el temita del asado. Él le dice a ella que no puede estar, se acordó que el juez le dijo que la China tenía que estar out por ahora, en los primeros encuentros. (…) Ella le dijo ‘pagá la multa, Mauro’. Otra cabeza de tuerca la China. Hizo como Wanda en Susana, que dijo que ella pagaba la multa”, expresó el conductor de LAM.