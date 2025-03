Escándalo: Lourdes y Eugenia casi se van a las manos en Gran Hermano tras insultarse de la peor manera

El clima en la casa de Gran Hermano volvió a calentarse con un fuerte enfrentamiento entre Lourdes Ciccarone y Eugenia Ruíz en la cocina. La discusión comenzó cuando la santiagueña acusó a la marplatense de ser "violenta y agresiva" cada mañana, afirmando que se despertaba con ganas de provocar y lanzar comentarios desafortunados.

El origen del conflicto surgió a raíz de una declaración de Lourdes Ciccarone, quien criticó a Eugenia Ruíz y a Selva por no involucrarse en las discusiones dentro del reality. Según su visión, ambas evitaban el conflicto para mantenerse alejadas de la nominación y permanecer cómodas en la competencia. La médica santiagueña no dudó en responder, dispuesta a demostrar que la acusación no tenía fundamento.

En medio del cruce, Eugenia Ruíz no se quedó callada y lanzó una dura crítica a Lourdes Ciccarone: "Sos una letrina desde que te levantás". La respuesta no tardó en llegar, y Lourdes, con una chicana filosa, le reprochó que no tuviera la misma postura crítica con Juliana "Furia" Scaglione. Además, se mostró indignada por los insultos que recibió por parte de su compañera.

No la estoy bancando a Lourdes, quiero que se vaya, Eugenia estoy al lado tuyo.#GranHermano#GH2025 pic.twitter.com/W97V8dWQpo — nicolas (@nicolas63238207) March 28, 2025

La pelea escaló rápidamente y la tensión entre ambas se hizo evidente. En un momento de la discusión, Eugenia fue tajante: "Si tuviese tu edad, ya te habría arrancado los pelos". Estas palabras encendieron aún más el enfrentamiento, generando un ida y vuelta de acusaciones y comentarios punzantes.

Lourdes Ciccarone, fiel a su estilo confrontativo, no dejó pasar la oportunidad de seguir pinchando a su compañera. La conversación subió de tono cuando la marplatense insistió en criticar la actitud de la santiagueña dentro del juego. La médica tiktokera no dudó en responder con la misma intensidad, recordando episodios anteriores en los que ya había manifestado su descontento con la actitud de Lourdes.

El cruce no fue un hecho aislado dentro de la casa. Días atrás, Eugenia había protagonizado otro fuerte intercambio de palabras con Luciana Martínez durante una cena, lo que demuestra que su carácter frontal la ha llevado a tener varias discusiones en el reality.

Este nuevo enfrentamiento dejó en evidencia la tensión creciente dentro del juego, donde las estrategias y los roces personales empiezan a marcar el rumbo de la competencia. La pelea entre Lourdes Ciccarone y Eugenia Ruíz promete ser un punto de inflexión en la convivencia y podría tener consecuencias en las próximas nominaciones.

Gran Hermano sigue sumando momentos de alta tensión, y los espectadores están atentos a cada movimiento dentro de la casa. La pregunta que queda es si este conflicto quedará en el pasado o si marcará el inicio de una nueva rivalidad que definirá el juego en las próximas semanas.