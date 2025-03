El inesperado romance de Sofi Gonet con un streamer: ¿Quién la enamoró?

Luego de pasar más de 3 meses de viaje por Argentina y el mundo, Sofi Gonet retornó a su casa con novedades para sus seguidores respecto a su situación sentimental. Se debe a que confirmó que se encuentra en pareja con un streamer, a quien conoció durante su participación de verano en Sería Increíble, programa que se emite por OLGA.

Es que allí la Reini conoció y pegó onda con Homero Pettinato, a tal punto que logró conquistar su corazón. Es por eso que el humorista y la modelo hicieron oficial este romance, ya que a los pocos días de volver de Tailandia emprendieron el primer viaje como pareja, por lo que partieron a la Patagonia para conectar con la naturaleza.

“Me quedo a vivir acá”, comentó Sofi Gonet al publicar las primeras fotos acompañada por Homero Pettinato. Es que incluso la oficialización tuvo las primeras publicaciones de la pareja a puro beso con las montañas de fondo.

Tras esta confirmación, la Reini realizó un video contando todo sobre su nuevo amor: “Actualizaciones de mi vida. Volví de viaje después de estar tres meses haciendo desastres alrededor del mundo. El jet lag todavía no se me fue. Igual no sé si es peor el jet lag de las 50 horas de viaje que tuve este último tiempo o la resaca que mi cuerpo fue acumulando. Tengo sueño todo el tiempo. Mi jet lag me hace despertarme temprano. No hay ninguna necesidad de que yo me esté levantando hoy a las 7”.

Pero ahondando en su vida amorosa, indicó: “La actualización es que volví de novia. Yo no tenía pensado enamorarme, todo lo contrario. Yo huía del amor. Pero volví de mis viajes locos de novia, casada, enamorada, tatuada. Obvio. También porque ustedes saben que soy intensa. Es horrible estar enamorada. No se los recomiendo para nada. Te sentís vulnerable, débil”.

Tras esta confirmación sobre su relación con Homero Pettinato, Sofi Gonet expuso el nuevo drama que atraviesa su vida: “Otra cosa que me pasa desde que volví de viaje no me hallo. No quiero estar en mi casa. Mi casa no se siente mi casa. Problemas de niña rica y blanca. Me di cuenta que quiero ser nómade”.

“Quiero viajar, recorrer el mundo. Pero no quiero ser mochilera. Quiero ser nómade de hotel de cinco estrellas. Como la vuelta me estresó. Decidí volver a irme, así que para resolver mi crisis por volver a casa, me vuelvo a ir este fin de semana con mi novio. Porque ahora soy una mujer casada, así que voy a relajarme a un destino, una aventura nueva que ya van a estar viendo”, indicó haciendo alusión a que pasa sus días en la Patagonia junto a su nuevo amor.