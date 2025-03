Qué dijo Fátima Flórez cuando le preguntaron por su relación amorosa con Fede Bal: “Me gusta…”

Los rumores sobre un posible romance entre Fátima Flórez y Federico Bal han causado revuelo en el mundo del espectáculo. La noticia fue difundida en el programa Puro Show (eltrece) por el periodista Matías Vázquez, quien aseguró que la relación habría comenzado en noviembre de 2023, durante la entrega de los premios Martín Fierro Latino en Miami. Según sus declaraciones, el vínculo se reanudó en Buenos Aires, donde incluso habría generado molestias entre los vecinos.

De acuerdo con Matías Vázquez, Fátima Florez y Federico Bal compartieron una cena y luego fueron a bailar en Miami. “Pasaron la noche juntos. Ya hubo reencuentros acá, en el departamento de ella. Los vecinos se quejaron por los ruidos”, sostuvo el periodista, insinuando que la conexión entre ambos fue más allá de una simple amistad. Además, añadió que en una segunda ocasión, Bal fue visto saliendo del domicilio de la humorista en la zona de Coronel Díaz.

El origen del romance se remontaría a la gala de los Martín Fierro Latino, donde los dos coincidieron en una cena junto a Carmen Barbieri, madre del actor, y Marcelo Polino, amigo cercano de Fátima Flórez. Posteriormente, continuaron la noche en un boliche y, según la información difundida, pasaron la noche juntos. Estas versiones tomaron aún más fuerza debido a que ambos se encuentran solteros desde hace algunos meses.

Al ser consultada sobre el tema en TN Central, Fátima Flórez no desmintió ni confirmó la relación, pero dejó en claro que no le preocupan las especulaciones. “La estoy pasando bien. Me gusta divertirme”, expresó con una actitud relajada. También minimizó las versiones que circulan y agregó: “Que digan lo que quieran”, sin dar mayores detalles sobre su vínculo con Fede Bal.

La noticia generó una ola de reacciones, y una de las primeras en pronunciarse fue Carmen Barbieri. Durante su programa Mañanísima (El Trece), la madre de Federico se mostró sorprendida ante los rumores, aunque no desaprobó la posible relación. “Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima”, comentó sin ocultar su sorpresa.

Barbieri también recordó que durante la gala en Miami, Fátima Flórez le pidió permiso para ir a la post fiesta con Federico. “Yo le dije que sí, que vaya con Fede, que tenía auto. Ella no es muy grande, Fede tiene 35 años y ella anda por ahí. Ella es la ex del Presidente y él es el ex de tantas”, comentó con humor, dejando en claro que no ve con malos ojos un acercamiento entre ambos.

Sin embargo, Carmen aclaró que su hijo no le mencionó nada sobre el romance y que se enteró junto al resto del público. “Fede está en Londres y me contó que fue a ver Cabaret, que es maravillosa… ¡Pero de esto no me dijo nada! Qué linda pareja hacen”, expresó en tono distendido. Pese a la sorpresa, dejó en claro que le cae muy bien la humorista y que no tendría problemas con la relación.

Para tratar de obtener una respuesta directa, Carmen decidió escribirle a Federico Bal en vivo durante su programa. Al no recibir contestación inmediata, le envió un audio preguntándole sobre los rumores. “Si es cierto, ojalá estén bien, pero todo el mundo lo está diciendo, ¿es verdad?”, le consultó con franqueza. Finalmente, con su característico sentido del humor, remató: “Por favor, Fede, mándame un audio así se te escucha. Estoy terminando el programa, dame una primicia”, provocando risas en el estudio.