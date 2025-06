Pampita se calentó y le respondió a María Vázquez luego de que la tildara de “careta”

Las cosas entre María Vázquez y Pampita vienen tensas desde hace años, pero el ingreso de Carolina al mundo del polo, a raíz de su romance con Martín Pepa, parecería haber sido la excusa perfecta para reavivar una vieja polémica. Es que lanzó algunos comentarios inesperados en “En el nombre del polo”, y hay quienes aseguran que trató de “careta” a su colega.

En este programa, María Vázquez puso el foco en cómo ve el mundo del polo actualmente: “Todo lo que el polo implica, todo lo que es después del polo, post partidos, Adolfito fue siempre la peor parte del polo”. Y acotó cómo lo ve en la actualidad: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”.

Con estos comentarios, muchos aseguraron que estaba haciendo alusión a Pampita por cómo encontró en el polista Martín Pepa un nuevo amor. Al escucharla, no se quedó callada y la cruzó: “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

El tono de Carolina era de molestia, sin dudas, ya que le pareció innecesario sembrar una polémica en este rubro: “Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”.

Pero no se quedó ahí, ya que siguió tirando muy filosa tratando de exponer su peor costado: “Es raro porque está casada con el número uno del mundo del polo y hablar mal del ambiente del polo creo que no la deja bien. Su familia es increíble, sus hijos también están jugando al polo… No me la imagino a ella diciendo algo así”.

Por lo pronto, teniendo en cuenta que María Vázquez no había nombrado a Pampita, habrá que ver cómo reacciona al tono amenazante que utilizó la modelo en su contra. Teniendo en cuenta lo que puede ser la respuesta, todo podría terminar en un nuevo escándalo.