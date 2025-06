Yanina Latorre expuso el insólito reclamo que le hizo Diego Latorre desde Estados Unidos: “Es alocado”

Desde hace algunas semanas que Diego Latorre se encuentra instalado en Estados Unidos para realizar la cobertura del Mundial de Clubes. Esto lo llevó a mantenerse alejado de su esposa, Yanina Latorre, quien confesó que pese a la distancia viene peleando con su pareja. Al considerar que no tiene razón en lo que le plantea, confesó por qué viene la disputa entre ellos.

Abriendo su corazón y ventilando los detalles de su intimidad, Yanina Latorre expuso que su esposo está molesto por el hecho de que no se despierta con un mensaje de buenos días desde que están alejados: "Él siempre empieza con 'no me escribiste, no me llamaste'. Es una manera mala de empezar a dialogar".

“Hoy a la mañana me dice: 'Es el segundo día consecutivo que me levanto y no tengo ningún mensaje tuyo'”, reveló sobre el reclamo que le hizo Diego Latorre, quien a su modo deja entrever que extraña a su esposa. Sin embargo, la panelista no comparte el planteo.

Esto la llevó a marcar por qué considera que no está bien lo que le plantea: "Hay cuatro horas de diferencia. Yo me despierto a las 8 de la mañana y son las 4 en Seattle. ¿Lo lógico no es que el que tiene el horario más temprano, cuando se levanta, diga 'Buen día'?. Le digo: '¿Qué hago, miro el reloj y adivino a qué hora es tu despertador?'".

Como la pelea lo incluía, se comunicaron con Diego Latorre, quien intentó explicar la razón de su planteo: “Es un mensajito. Abro el teléfono y veo que me escribe mi mujer. No está mal eso. ¿Es un pedido desmedido?”. Pero Yanina no coincidió: “Es alocado. Deberías despertarte vos y decir: 'Hola, me levante y me acordé de vos'”.

Fue así como el ex futbolista desterró la teoría de su mujer respecto a por qué no la habla cuando se despierta ella, a pesar de la diferencia horaria: “El mensaje no me va a impedir descansar porque el teléfono lo tengo silenciado y no perturba mi sueño”. Pero la pelea seguía latente: “¿En qué te cambia la vida ese mensaje a la mañana?”. A lo que Diego cerró insistente en su pedido”Nada, pero intercalá, no te pido todos los días, de vez en cuando”.