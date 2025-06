Recuperó la libertad el hombre que ejecutó al adolescente que había matado a Lucas Valentini

Isaías Barrera pasó poco más de un año encerrado por matar a Yamir "Coco" Nahuelcheo Paredes. Para algunos fue en legitima defensa, para otros, una ejecución por la espalda. finalmente, el juez de Garantías Adrián Dvorzak le otorgó la libertad controlada. El hombre, obrero de la construcción, ejecutó con un revólver calibre 32 a un adolescente de 16 años con antecedentes graves: era inimputable y estaba bajo la tutela de la SENAF, tras haber participado en el crimen del joven empresario Lucas Valentini en Choele Choel.

El hecho que lo tuvo como víctima ocurrió el 9 de mayo de 2024, en pleno barrio Mi Bandera. Según la acusación, Barrera le disparó cuando el menor intentaba escapar encontrarlo robando en su casa. El proyectil le entró por la espalda y le destrozó los órganos. El chico murió ahí mismo, en la calle. No llegó la ambulancia, ni la SENAF.

La defensa de Barrera, a cargo del abogado libertario Damián Torres, sostuvo siempre que hubo un enfrentamiento. Aseguró que “Coco” intentó sacar un arma y que otro joven, Tomás Toro —ya mayor de edad— lo persiguió a los tiros. En la escena del crimen se encontraron vainas de dos armas distintas. Para la defensa, eso prueba que Barrera no fue el único que disparó.

"El riesgo contra la vida de Barrera era latente", sostuvo Torres. Y fue más allá: "La víctima había sido no punible, pero ya había matado antes. Estaba judicializado, con antecedentes, bajo tutela del Estado. Y nadie lo contuvo". En relación a la participación de Nahuelcheo en el crimen a puñaladas de Valentini, ocurrido en 2022 en Choele Choel, en ocación de robo junto con Luis Marinao -entonces de 18 años- que fue condenado a 13 años y seis meses de cárcel.

El abogado Damián Torres asistió en la defensa al albañil Isaías Barrera, quien mató por la espalda a "Coco" Nahuelcheo.

La Fiscalía, representada por Paula De Luque, aceptó morigerar la prisión preventiva.tras un año encerrado, podía continuar el proceso en libertad controlada. El juez Adrián Miguel Dvorzak coincidió. Le fijaron domicilio en Patagones en una casa que le prestó un amigo, con tobillera electrónica, y la prohibición de acercarse a testigos y al barrio Mi Bandera. Tiene hasta el 26 de agosto para esperar un posible acuerdo. Si no, se viene el juicio por jurados.

¿Quién era Coco Nahuelcheo?

Lo más brutal del caso es la biografía del adolescente muerto. Nahuelcheo no era cualquier pibe de barrio. En septiembre de 2022 participó en el crimen de Lucas Valentini, un joven comerciante de Choele Choel, al que abordaron en su departamento céntrico cuando dormía. Junto a Luis Alberto Marinao con el que había llegado desde Viedma a robar a Valle Medio, lo apuñalaron cuando intentó resistirse.

Los dos jóvenes llegaron con el dato de que la recaudación de la verdulería céntrica estaba en ese departamento de la calle Avellaneda y Urquiza, la novia del joven aprovechó un descuido para tomar un arma de fuego que estaba sobre la heladera, pese a los gritos de Valentini para que dispare, los delincuentes lo apuñalaron primero y escaparon en el auto de una cómplice de 34 años, quien planificó el golpe y los aguantó en los días previos. Ambos ya tenían antecedentes de robos en la capital rionegrina.

Coco era menor de edad, y por eso quedó bajo la órbita de la SENAF. Nunca pisó una cárcel. Volvió a las calles y cayó en más violencia. Este fue el argumento del abogado Torres: “Barrera no salió a matar, salió a defenderse”. Y justificó la reacción: “Si bien hubo un disparo por la espalda, todo indica que había una amenaza real. Nuestra hipótesis es exceso en la legítima defensa, y eso cambia la escala penal”.

La madre del delincuente muerto primero aceptó las condiciones de la libertad, pero luego se arrepintió. El abogado querellante Diego Sacchetti igual adhirió técnicamente al planteo fiscal.

Barrera seguirá en libertad con restricciones. Pero sobre sus hombros pesa todavía la acusación de homicidio. Lo que se jugará en los próximos meses será si logra demostrar que no actuó como verdugo, sino como hombre desesperado. Si los jurados le creen que disparó para salvar su vida, no para cobrársela a otro. Porque el muerto ya había matado antes. Pero esta vez, no llegó a apretar el gatillo.