Un cómplice de Morena filtró el peor secreto familiar que ella contó de Jorge Rial: “Desapareció a…”

El pasado de Jorge Rial volvió a sacudir los medios tras la aparición de un nuevo y polémico audio que involucra a su hija Morena y a su expareja, Mariana “La Niña Loly” Antoniale. Aunque ella permanece alejada de los flashes y sin actividad pública en redes sociales desde hace tiempo, su nombre volvió a ser tendencia por una fuerte acusación que surgió desde Uruguay.

El protagonista del escándalo es Tadeo Suárez, un joven cercano a Morena que se presenta como su confidente y mano derecha en el país vecino. En un mensaje de voz que salió al aire en el programa LAM, Suárez soltó una bomba: aseguró que la mediática le confesó que su padre habría forzado la desaparición mediática de Loly luego de obligarla a abortar un embarazo. “Jorge es la peor peste”, lanzó sin filtro.

Las palabras no tardaron en generar revuelo, especialmente porque implican un hecho de extrema gravedad. Aunque la veracidad de lo dicho aún no fue comprobada, las consecuencias podrían ser severas. Jorge Rial, hasta el momento, no respondió públicamente, pero no se descarta que tome acciones legales contra Tadeo Suárez por difamación.

Por su parte, Antoniale mantiene el silencio absoluto. Alejada de Argentina desde hace varios años, se instaló en Miami buscando tranquilidad y anonimato. Desde entonces, sus apariciones son nulas y su cuenta de Instagram permanece inactiva, algo que refuerza el misterio en torno a su figura y al episodio que ahora sale a la luz.

El audio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se dividieron entre quienes respaldan a Morena por atreverse a hablar y quienes descreen de su versión. Mientras tanto, otras voces piden cautela, recordando que se trata de acusaciones sin pruebas concretas y que involucran temas extremadamente sensibles.

El conflicto entre Morena y su padre no es nuevo. En 2023, la joven volvió a la televisión con declaraciones explosivas sobre su vínculo con él y, en esa ocasión, también sacó a relucir detalles de la ruptura con Loly. Según dijo, Rocío, su hermana, habría tenido un papel clave en el fin de esa relación.

“La relación se volvió insostenible por los constantes roces entre Rocío y Loly”, explicó en su momento, señalando que su hermana sabía cómo manejar a su papá, a diferencia de ella, que optaba por enfrentarlo. Esa dinámica familiar disfuncional, al parecer, dejó heridas que aún no cierran.

Desde Miami, Antoniale se mantuvo al tanto del delicado estado de salud que atravesó Jorge Rial tras su infarto en Colombia. Según trascendió, se comunicó con Morena para saber cómo estaba. A pesar del escándalo, todo indicaría que entre ellos todavía hay sentimientos sin resolver.