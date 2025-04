El fuerte motivo por el que Juana Repetto dejó a Sebastián Graviotto a dos años de casarse

A poco más de dos años de su casamiento, Juana Repetto decidió cortar la relación con Sebastián Graviotto y confesó las razones. La noticia comenzó a tomar relevancia en LAM y eso obligó a la actriz a lanzar un comunicado contando los pormenores de esta decisión que tomó y que es irreversible.

“Están separados hace un mes y medio Juana Repetto y Sebastián Graviotto. Se terminó el amor”, contó Pepe Ochoa. Y detalló: “Él es instructor de esquí. Tuvieron varias crisis. Venían medio mal. Él se va a Vail a hacer temporada de ski, estuvo tres meses afuera haciendo temporada porque él labura tiempo acá, tiempo allá. Se juntaron en Brasil y en marzo ya habían más o menos tenido una charla. Pero ejecutaron la separación. Dijeron: ‘Esto es insostenible, ya está, separémonos’. Entiendo que la recontra lucharon porque cuando yo te lo dije a vos hace bastante tiempo, le preguntamos, nos desmintió. Yo no te creí, seguí mi instinto. Se casaron hace un año y medio”.

Tras enterarse de que todo salió a la luz, Juana Repetto lanzó un comunicado sobre lo ocurrido con Sebastián Graviotto: “Amigos, ya estoy en la cama mañana les cuento un poco, ¿dale?. Si bien no me desespero por estar ventilando ciertas cuestiones de mi vida privada, tarde o temprano esto era algo que iba a tener que comunicar”.

Al comenzar el día, tomó su teléfono y brindó detalles de la separación: “Me cuesta un poco hacer este comunicado. Porque si bien yo estoy acostumbrada a compartir un montón de cosas de mi vida personal y desde lo más íntimo como son mis hijos, son cosas que yo siempre elijo compartir desde un lugar genuino y en el que siento que le puedo aportar algo a la otra persona”.

“Entonces, sentarme a hablar de esto, que es mi separación, que no le aporta nada a nadie, me cuesta un poco más. Siento que no es mi estilo, pero siento que en parte me toca porque estamos acostumbrados a compartir nuestro día a día”, confesó Juana Repetto.

“Lo primero que me salió aclarar es que no me dejaron, no quiero entrar en detalles de cómo fue la situación, pero hay medio país dándome su pésame por Instagram como si yo estuviese tirada en el piso llorando, tirada y deprimida, que no es real”, reveló sobre cómo se encuentra. Y sumó: “Ahora lo que quiero contarles es que yo, la verdad que estoy bien. Estoy convencida de que esta decisión es la más adecuada. Siento que esta decisión es la mejor”.

“Si bien es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia, frustración. Se cae todo lo que uno idealizó durante toda una vida. Entonces esto, por más seguridad, no deja de ser doloroso. Lo estamos haciendo de la mejor manera posible, poniendo el foco en nosotros pero también en poder acompañar a los chicos de la mejor manera y tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia que vamos a tener”, marcó de forma positivo y pensando en lo que vendrá con Sebastián Graviotto.

Para cerrar, Juana Repetto reveló cuándo tomó la decisión y la razón de la ruptura: “No es fácil, por algo nos estamos separando, pero con mucho amor y firmeza para hacer lo mejor para los chicos. Somos dos personas que no estábamos funcionando bien como pareja y nada más. No ha pasado más que eso. Mis hijos se enteraron el sábado pasado, no hubo ninguna especulación y no hace ni una semana de esto. Elijo contarles cómo fue y listo. Tema cerrado”.