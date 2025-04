Julieta Díaz reveló que se separó del ilustrador Gervasio Troche

Julieta Díaz, una de las actrices más reconocidas de la escena argentina, llamó la atención de todos los medios al confirmar que está separada del ilustrador Gervasio Troche, tras cuatro años de noviazgo.

La novedad sorprendió a todos, ya que la intérprete suele ser muy reservada con su intimidad. Precisamente, confió que lleva separada diez meses.

"Me separé hace diez meses y estoy muy tranquila. Con varios temas personales y cuidando mucho mi energía", manifestó Julieta en conversación radial con Catalina Dlugi.

Siguiendo con el tema, la actriz expresó que a sus 47 años, no pierde las esperanzas de volver a enamorarse de una forma romántica. "Tengo a mis amigos y a mis amigas, y sabemos que eso siempre funciona, pero hay cosas que no ocupan los amigos y no es solo lo sexual, sino también otros espacios de intimidad de una pareja", expresó Díaz.

En tanto, Julieta también se animó a hablar de los vínculos sentimentales, sobre lo que opinó: "A veces es difícil armar una pareja, lleva tiempo, trabajo; y otras veces, el hecho de compartir algo con una persona se va transformando en otra cosa... Siempre siendo responsable, respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede. Ya tengo 47 años".