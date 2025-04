Wanda Nara sorprendió al opinar sobre la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani: “En los pasillos…”

Viviana Canosa sacudió al mundo del espectáculo con su llegada a El Trece y la denuncia contra Lizy Tagliani. No sólo por robo, sino que incluso la acusó de estar vinculada en una causa de corrupción de menores. Ante el escándalo, muchas figuras tomaron postura, por lo que Wanda Nara fue consultada al respecto y también opinó.

Luego de acusar a Lizy Tagliani de haberle robado, Viviana Canosa fue más allá y aseguró que estuvo vinculada a casos de corrupción de menores: “Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, hay temas que se ponen muy heavys, como el tema de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”.

Esta polémica revolucionó el mundo del espectáculo, ya que el foco se puso sobre la conductora de La Peña de Morfi, quien respondió a las críticas: “Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar”.

Con las cartas echadas y a la espera de lo que será el avance de la Justicia en este caso, las figuras más resonantes de la farándula tomaron posturas. Como por ejemplo Jorge Rial, que bancó a Viviana Canosa, o Nicole Neumann, quien se jactó de ser amiga de Lizy Tagliani y dio fe de que es mentira de lo que se la acusa.

En un móvil en el que se encontraba Wanda Nara, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares incentivaron a su notero Alejandro Guatti a consultar sobre el escándalo del momento: “El tema del momento es la pelea de Canosa con Lizy, ¿Qué te parece?”. Al ver que respondió con liviandad, insistió: “¿No es un alivio para vos que haya un quilombo y que no sea de ustedes?”.

Allí Wanda Nara no quiso desatar una nueva pelea que la pudiera traer problemas: “Yo no le deseo el mal a nadie. Son cosas que después se resuelven. Hay cosas que se resuelven más rápido y otras tardan un poco más”.

En lo que respecta a su postura del caso, filtró que pese a no estar metida en tema en los medios se dice mucho por lo bajo: “Ahora tengo una reunión de trabajo por lo mío, por mis proyectos con el canal y supongo que me voy a enterar. Viste que en los pasillos te enterás todo”.