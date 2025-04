Revelaron la causa de la muerte de la actriz Michelle Trachtenberg

En febrero pasado, Hollywood quedó completamente conmocionado al conocerse la muerte de Michelle Trachtenberg (con 39 años); una actriz con fama mundial a raíz de una serie de importantes personajes, entre ellos, varios relacionados con el mundo Disney; y en las últimas horas se informaron las causas oficiales de su muerte.

Según confirmó la Oficina del Médico Forense de Nueva York a People, la intérprete murió por causas naturales, como consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

Michelle fue hallada inconsciente en su departamento de Manhattan por su madre, en la mañana del 26 de febrero. En ese momento, varios medios insinuaron que su fallecimiento estaba relacionado a un trasplante de hígado al que se había sometido algunos meses atrás.

Dado que la policía de Nueva York determinara que no había indicios de criminalidad, la familia de la actriz de Gossip Girl, Harriet la espía y Buffy, la cazavampiros se negó a que se le practicara una autopsia, por motivos religiosos.

Fue así que si bien no se le practicó una autopsia, si se llevaron adelante pruebas toxicológicas, las cuales proporcionaron información adicional sobre la causa de su muerte.

Trachtenberg, que ha aparecido en docenas de proyectos a lo largo de su carrera, se inició como actriz infantil, apareciendo en su primer largometraje a los 10 años en Harriet la espía, de 1996. Como joven estrella, también apareció en The Adventures of Pete & Pete, All My Children y Meego antes de protagonizar la película de Disney, Ice Princess.

También interpretó a Dawn Summers en las tres últimas temporadas de Buffy, la Cazavampiros, la exitosa serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Más tarde interpretó a la icónica manipuladora social Georgina Sparks en la popular serie Gossip Girl, que se emitió de 2007 a 2012, antes de hacer una aparición como invitada en el remake de Gossip Girl, que se emitió de 2021 a 2023. Sus otros créditos en pantalla incluyen Six Feet Under, Mercy, Weeds, Sleepy Hollow y Guidance, entre otras.