Marina Calabró filtró el mayor miedo de Jésica Cirio en el escándalo de Elías Piccirillo: “Se quiere…”

Mientras Elías Piccirillo pasa sus días en la cárcel, Jésica Cirio lucha para no quedar pegada en los hechos de estafas de los que es acusado. En este sentido, Marina Calabró filtró cuál podría ser el hecho que complique a la modelo y qué hizo en medio de su temor por ir a la cárcel.

En Lape Club Social Informativo, Marina Calabró reveló cómo avanza la causa en la que se encuentra implicado Elías Piccirillo, marido de Jésica Cirio: “Ayer estuvo declarando. Piñeyro, el segundo denunciante de Piccirillo, el piloto de automovilismo que dijo que le hizo la misma cama que a Hauque”.

“La novedad es que se ha extendido el secreto de sumario y esto complica a la defensa de Piccirillo que tendrá que defenderlo a ciegas. Básicamente, no tuvieron acceso a la declaración del Lobo Smith que ofició como nexo entre él y la banda ilegal de policías de la ciudad que le hicieron la cama a Hauque”, comentó sobre cómo se le complican las cosas al empresario.

Y agregó cómo se comienza a vincular a Jésica Cirio en la causa: “Recordá que es la persona que dijo que Jesica Cirio estaba en conocimiento de todo, con lo cual, también es un testimonio al que le interesa acceder a la representación de Cirio que es el doctor Claudio Caffarello. Por ahora no está imputada, no está investigada, no está sospechada en esta causa pero asustada debe estar”.

Fue así como se deschavó cuál es el mayor miedo de Jésica Cirio ante la posibilidad de quedar pegada en esta causa: “Ella hizo presentación de su patrimonio. El tema de la casa de los 2,8 millones de dólares que le regaló Piccirillo antes de pasar por el registro civil no está presentado en la Justicia porque este período patrimonial de Cirio no está investigado”.

A lo que Marina Calabró aclaró cómo podría volverse un problema en su contra esta situación: “Si bien hoy no es un problema directo para Cirio pero si el día de mañana avanzaran la investigación sobre los orígenes ilícito de los fondos de Piccirillo, la cosa cambia”.

A sabiendas de que esa casa que Elías Piccirillo le regaló, Jésica Cirio tomó una decisión que expone el temor que siente por quedar implicada: “Trascendió que había puesto en venta la casa de los sueños, no es así, la puso en alquiler. Ella se quiere mudar por razones obvias pero por ahora la conversa en su patrimonio”.