Por qué Wanda Nara influyó en la separación de Facundo Pieres y Zaira Nara

Con el paso de los días, se comienzan a filtrar detalles respecto a lo que empujó al fin de la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres. En este sentido, se reveló que no sólo hubo rispideces en la pareja, sino que incluso el accionar de la familia de ella empujó al polista a tomar la decisión final.

La bomba que estalló en el verano con la separación de Wanda Nara, tuvo una onda expansiva que también se llevó puesto el romance de su hermana. Se debe a que se filtró que los escándalos familiares habrían sido uno de los tantos ítems que impulsó a Facundo Pieres de cortar la relación con Zaira Nara.

Ante la nueva información sobre este divorcio, en Intrusos volvieron a tratar el tema y Paula Varela confirmó que la ruptura es irreversible: “Están separados, siempre a mí me dijeron, y esto me lo confirman también, que él siempre estuvo más enganchado que ella. Él vendría pidiéndole más compañía y ella no quiere tanto”.

Y agregó detalles que exponen hasta qué punto Facundo Pieres no se sintió acompañado por Zaira Nara: “Yo pregunté porque ella se estaba haciendo una casa y me dicen que no, que el que se está haciendo una casa en Punta del Este es Facundo, Zaira se iba a sumar a esto y al final no se la vendió”.

Asimismo, teniendo en cuenta que la modelo también contaba con ganas de romper con este romance, se filtró el accionar del polista que más le habría molestado: “Me dicen que él estaría hablando mucho de nuevo con Agustina Wernicke, su ex mujer que está de novia con Martín Bustamante, que es el ex de Agustina Córdoba”.

Pero eso no es todo, ya que a estos motivos también se le suman los escándalos constantes de Wanda Nara y a los que la familia siempre se ve afectada: “Facundo se habría hinchado un poco de todos los quilombos de la hermana de Zaira”. Tanto es así que hasta su familia habría impulsado a Pieres a tomar otro rubro acorde a su perfil: “Tartu dijo anoche que la familia de Pieres le decía a Zaira Nara ‘la bataclana’”.