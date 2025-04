Juana Repetto se separó y reveló qué debe hacer un hombre para conquistarla

Hace una semana, con un extenso comunicado en sus redes sociales, Juana Repetto confirmó la separación de Sebastián Graviotto. Esto generó que varios hombres se postulen con el deseo de tener una oportunidad para conquistar su corazón. Al ver la cantidad de mensajes, la actriz decidió aclarar cuáles son las cuestiones en las que se fija y qué debe tener un hombre para tener una oportunidad.

“Me cuesta un poco hacer este comunicado. Porque si bien yo estoy acostumbrada a compartir un montón de cosas de mi vida personal y desde lo más íntimo como son mis hijos, son cosas que yo siempre elijo compartir desde un lugar genuino y en el que siento que le puedo aportar algo a la otra persona”, contó hace una semana Juana Repetto.

Y explicó que transita de buena manera la ruptura: “Lo primero que me salió aclarar es que no me dejaron, no quiero entrar en detalles de cómo fue la situación, pero hay medio país dándome su pésame por Instagram como si yo estuviese tirada en el piso llorando, tirada y deprimida, que no es real. Ahora lo que quiero contarles es que yo, la verdad que estoy bien. Estoy convencida de que esta decisión es la más adecuada. Siento que esta decisión es la mejor”.

Al hacerlo público en sus redes sociales, muchos consideraron que tenían la posibilidad de concretar una cita con ella por esta vía, sobre todo desde que le puso un punto final a su relación amorosa. Al ver los mensajes, Juana Repetto decidió lanzar una aclaración.

En sus stories, compartió una imagen en la que se puede ver un terno mensaje de un seguidor con el afán de seducirla de forma romántica: “Si hay alguna manera de que tus ojos no encandilen, ¡tremendos ojos! De locos”. A lo que contó que cada vez son más habituales este tipo de mensajes: “En mi vida me han escrito hombres por Instagram. Primero gracias, que amoroso”.

Sin embargo, aclaró que este no es el método con el que lograrán meterse en su corazón: “Y después aprovecho ya de entrada para avisar que no es por ahí... El romanticismo no es lo mío. La poesía, las flores y toda la cuestión melosa me cuesta. Digo, para que tomen en cuenta”.