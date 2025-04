El descargo de Sebastián Graviotto tras su separación de Juana Repetto

Días atrás, Juana Repetto se convirtió en tendencia en las redes sociales, al anunciar su separación de Sebastián Graviotto, tras siete años de relación y un hijo en común; y luego del conmovedor comunicado que ella emitió, él decidió contar su versión de los hechos.

Es que si bien se dejó entrever que la relación no venía atravesando un buen momento (se casaron formalmente hace dos años), en las redes rápidamente comenzaron a circular algunos comentarios que confiaban que el instructor de snowboard (profesión por la cual viajaba gran parte del año) le había sido infiel a Juana.

“Gente, ¿cómo andan? Bueno, no acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí… mensajes lindos y mensajes como: ‘Pobre Juani’, ‘la mujer que te perdiste'”, comenzó diciendo Graviotto y agregó: “Estoy de acuerdo, es una gran mujer. Gran, gran mujer. La admiro un montón...”.

“Ella tomó la iniciativa, no venimos de un buen año, venimos laburándolo, terapia de pareja, haciendo terapia los dos”, comentó Sebastián, para luego revelar que está es la segunda vez que inicia un proceso de separación: "Es mi segunda separación, ya pasé por esto y bueno, sí, es verdad que yo quería seguir intentándolo, intentándolo no, sino que como no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos, que ese es el objetivo principal”.

“Ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque si ella considera que ya está, está bueno tener el valor y el amor de comunicarlo, porque no es fácil...”, cerró el ahora exmarido de Juana.