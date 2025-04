Allegra Cubero explicó por qué no invitó a Nicole Neumann a su fiesta de 15

Desde hace algunos meses, los chimenteros aseguran que la relación entre Nicole Neumann y la mayor de sus hijas, Allegra Cubero, no pasaría un buen momento, por lo cual la joven eligió vivir incluso algunos meses con su padre, Fabián "Poroto" Cubero.

A partir de esto, cada detalle de su relación fue minuciosamente analizado, y desde hace un tiempo se descubrió que Allegra no invitó a su madre y al piloto Manu Urcera, a la fiesta que 15 que están organizado Mica Viciconte y su padre.

Eso incrementó aún más la versión de la pésima relación madre e hija, y en las últimas horas, la joven explotó y decidió lanzar un comunicado explicando que la realidad es muy diferente a como se cuenta en los portales chimenteros.

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis 15 porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de 14 años, opinando y criticándome sin saber cómo son las cosas”, arrancó su escrito que compartió en Instagram, y luego continuó: "Estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”.

“Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, sentenció, con firmeza y madurez, para luego insistir en que a su edad no debería de dar detalles de su vida privada.

De esta manera, Allegra dio por terminado el escándalo, dejando en una muy buena posición a sus dos padres.