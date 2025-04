“No fue de común acuerdo”: Se destapó quién rompió la relación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin

Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente se conoció la verdad sobre la separación entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin. La cantante e influencer habló por primera vez con claridad sobre el fin de su matrimonio con el músico, dejando en evidencia que la decisión no fue mutua y que existieron diferencias que hicieron imposible continuar con la relación.

La confirmación llegó en un contexto particular: el festejo del cumpleaños número 65 de Marcelo Tinelli. Allí, Candelaria Tinelli fue interceptada por un cronista que le consultó si la situación con Coti Sorokin seguía igual que antes. Su respuesta fue directa y sin rodeos: “Sí, hay un divorcio en trámite”. La contundencia de su declaración dejó poco espacio para dudas.

Pero lo que más llamó la atención fue que Candelaria Tinelli aclaró que la decisión fue exclusivamente suya. “Lo pedí yo. No fue de común acuerdo”, reveló, añadiendo que la distancia física —Coti Sorokin está viviendo en Madrid— y su necesidad de resolver todo rápido influyeron en su determinación. La revelación derriba la idea de una separación amigable y plantea un escenario más complejo.

Semanas atrás, en diálogo con Intrusos, Candelaria Tinelli ya había anticipado que las cosas no estaban bien, aunque prefirió no confirmar la ruptura en ese momento. “Estoy distanciada, pero necesito hablarlo bien”, comentó en su regreso al país. Sin embargo, su gesto de quitarse la alianza no pasó desapercibido.

“Ya me lo saqué”, dijo sin vueltas, dando a entender que la pausa en la relación no era tan temporal como había intentado hacer creer. La situación parecía tener un cierre inminente, pese a las esperanzas de reconciliación que algunos aún sostenían.

Vale recordar que esta no es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis. En 2022 ya se habían separado brevemente, y en su entorno se hablaba de una relación con momentos difíciles. A pesar de eso, en febrero de este año decidieron casarse en una celebración íntima que parecía sellar una etapa de estabilidad.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Candelaria Tinelli no toleraba ciertas actitudes del músico. “Era muy celoso, controlador”, reveló Pepe Ochoa en LAM, sumando más leña al fuego sobre la naturaleza del vínculo.

Finalmente, Candelaria Tinelli compartió un mensaje en sus redes que dejó en claro su postura: “Nada ni nadie vale tu salud mental”. Con esas palabras, dejó entrever que la separación, aunque dolorosa, era necesaria para recuperar su bienestar emocional.