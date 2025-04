Sofi Martínez confirmó por qué sigue enamorada de Diego Leuco: “A veces…”

En octubre del 2023, Sofi Martínez y Diego Leuco anunciaron su separación. Sin embargo, poco a poco comenzaron a correr rumores de que seguían viéndose, hasta que en los últimos meses se filtraron fotos que comprueban que aún tienen encuentros íntimos. Ante esto, la periodista decidió confesar por qué sigue enamorada del conductor y aún no puede dar por finalizada la relación.

Si bien la pareja decidió tomar caminos separados allá por 2023, lo cierto es que jamás dejaron de tener un vínculo de afecto. Tan es así, que incluso en las últimas semanas se filtraron fotos de Diego Leuco visitando a Sofi Martínez en su casa, lo cual llevó a que ambos confiesen que aún se veían.

En medio de esta situación, en la que se ven pero no pertenecen a una relación estable, desde Implacables fueron a buscar a la periodista para saber más sobre su vida privada y tratar de averiguar cuáles son los términos de su relación con el periodista.

“El amor, bien, estoy contenta. La realidad es que creo que la líbido está puesto muy en la parte laboral. Fue, para mí, un cambio muy grande salir de ESPN e irme a Telefe. Me parece que puse toda mi energía ahí, en lo laboral”, confesó tratando de escapara a la pregunta sobre su situación sentimental.

Sin embargo, ante la insistencia de la periodista, debió hablar sobre Diego Leuco: “Y ahora estoy en ese proceso de cambio. Nosotros nos queremos un montón. Es difícil cortar, me parece, del lado del cariño, porque nos queremos mucho los dos, entonces nos cuesta. Creo que hemos aprendido mucho en los últimos años. Aprendimos del amor juntos, aprendimos del acompañamiento, de los vínculos, de las relaciones”.

“La realidad es que no sé si vamos a ir juntos o no, pero intentamos también que esas cosas que suceden queden para nosotros, porque ya bastante tenemos con lo que a nosotros nos pasa, como para tener que dar explicaciones o comunicarlo. A veces ni uno lo puede explicar”, confesó Sofi Martínez, sin certezas sobre el futuro de la relación pero dejando en claro que es el amor el que no le permite soltar este vínculo.