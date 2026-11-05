El científico Andrés Venturino, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), fue incorporado a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, un reconocimiento que distingue a especialistas con destacada trayectoria en sus respectivas disciplinas. La designación representa un nuevo reconocimiento a su extensa carrera académica y científica, desarrollada durante casi cuatro décadas en la región.

Venturino brindó detalles sobre su incorporación a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica en el programa La Primera Mañana, que se transmite por AM550. Durante la entrevista, explicó que su designación se produjo a partir de una evaluación de su trayectoria por parte de una comisión de académicos titulares. Su principal área de especialización es la ecotoxicología bioquímica, disciplina desde la que investigó los efectos de agroquímicos y plaguicidas sobre los organismos acuáticos y trabajó en la identificación de criterios y límites de exposición para proteger la vida en esos ambientes.

El científico destacó el acompañamiento de la UNCo y del sistema científico argentino en su recorrido profesional.

A lo largo de su carrera participó en la formación y consolidación de distintos grupos e institutos de investigación. Actualmente está vinculado al Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CTAC), desde donde se desarrollan líneas de trabajo relacionadas con la toxicología ambiental y las ciencias agrarias. También destacó el aporte de la investigadora Ana Pechen, a quien reconoció como una de las impulsoras del desarrollo científico en la Universidad.

El investigador, nacido en la provincia de Buenos Aires, lleva casi 40 años radicado en la región. Aunque se jubiló hace tres meses, adelantó que continuará colaborando con los equipos de trabajo y las líneas de investigación que ayudó a desarrollar. En ese sentido, remarcó que su incorporación a la Academia Nacional no representa un reconocimiento individual, sino también el resultado del acompañamiento de la UNCo, el sistema científico argentino y sus compañeros de trabajo.

“Esto es un reconocimiento colectivo”, sostuvo Venturino, quien expresó su agradecimiento a las instituciones y personas que formaron parte de su recorrido profesional. La Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica integra el conjunto de academias nacionales que reúnen a especialistas destacados en distintas áreas del conocimiento.

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