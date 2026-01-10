Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena mediática por una revelación que generó una fuerte conmoción. Aunque permanece detenida desde hace meses, la influencer quedó expuesta tras la difusión de antiguos mensajes privados en los que habría solicitado brujerías, amarres y trabajos espirituales dirigidos tanto a exparejas como a su propio padre, Jorge Rial.

La información salió a la luz en LAM, el ciclo que se emite por América TV, donde Pilar Smith aportó detalles clave sobre los chats. Según explicó la panelista, Morena Rial mantenía contacto desde hace años con una tarotista llamada Ailuz, con quien intercambiaba pedidos místicos incluso hasta poco tiempo antes de quedar detenida.

Si bien en el pasado había trascendido el nombre de Coral como la persona que le realizaba trabajos espirituales, Smith aclaró que se trataría de otra mujer. Ailuz habría sido una segunda bruja a la que Morena Rial recurrió entre 2021 y 2025, con solicitudes que, según la angelita, “eran muy oscuras”, motivo por el cual algunas fueron rechazadas.

Entre los pedidos más llamativos que salieron a la luz en LAM, se mencionaron rituales para conseguir oportunidades laborales, incluyendo un supuesto deseo de trabajar con Marcelo Tinelli. Incluso se deslizó que uno de sus embarazos podría haber estado ligado a un ritual, versión que generó un fuerte debate en el piso del programa.

Sin embargo, lo más impactante estuvo relacionado con Jorge Rial. En los chats exhibidos, Morena Rial habría pedido realizar endulzamientos con el objetivo de obtener beneficios materiales. En uno de los mensajes más sensibles, solicitó encender una vela con el nombre de su padre para lograr que le alquilara un auto y facilitar su regreso a Buenos Aires.

El conductor Ángel de Brito leyó al aire fragmentos aún más controversiales, donde Morena Rial envió el nombre completo y la fecha de nacimiento de Jorge Rial, acompañados de una frase ofensiva que dejó en shock a los televidentes y al propio panel de LAM.

Las exparejas tampoco quedaron al margen. En audios y mensajes, Morena Rial mencionó a Rodrigo, su último vínculo sentimental, mostrando preocupación por su distanciamiento y consultando si los rituales podían ayudar. También preguntó reiteradamente si los pactos solicitados “habían hecho efecto”.

El escándalo escaló cuando aparecieron referencias directas a Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, con la intención de revertir la separación mediante un supuesto vudú. Incluso, en otro intercambio, Morena Rial fue tajante al pedir “embarazo, plata y amarre”, dejando al descubierto un entramado de pedidos que hoy genera un fuerte repudio público.