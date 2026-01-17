Marcela Tauro volvió a sacudir el mundo del espectáculo al revelar qué ocurrió realmente detrás del tenso paso de Sofía Gonet por la pantalla de Telefe. La periodista expuso detalles internos que explican por qué, durante la emisión del programa, hubo voces que pidieron que la mediática fuera levantada del aire de manera inmediata.

La visita de Sofía Gonet a Cortá por Lozano estaba pensada como una participación más dentro del ciclo que conduce Verónica Lozano. Sin embargo, todo cambió cuando la influencer, conocida como La Reini, expresó su malestar en redes sociales por el enfoque de la entrevista y el espacio que le dieron al tema de su expareja, Homero Pettinato.

El escándalo tomó fuerza cuando Marcela Tauro abordó el tema en Intrusos, donde no sólo habló del enojo de Sofía Gonet, sino que también reveló el clima que se vivía en los pasillos del canal. “No voy a decir quién, pero el rating bajó cuando estuvo La Reini y decían ‘¡Sáquenla, sáquenla!’”, lanzó la panelista.

Según explicó Marcela Tauro, en Telefe hay una enorme sensibilidad con el rating y una competencia constante con El Trece. “Hay una guerra de canales, sobre todo Telefe y El Trece, y Telefe enloquece un poquito cuando empata El Trece”, detalló la periodista.

La situación se volvió aún más delicada cuando Marcela Tauro aseguró que, tras el programa, se realizaron reuniones internas para analizar lo ocurrido. En ese contexto, se habría planteado la posibilidad de sacar a Sofía Gonet del aire mientras se desarrollaba la nota, una decisión motivada por la preocupación por los números.

Mientras tanto, Verónica Lozano también se refirió públicamente al tema y buscó bajarle el tono a la polémica. Aun así, el paso de La Reini por Cortá por Lozano dejó expuesta una fuerte interna dentro de Telefe.

Tras abandonar el estudio, Sofía Gonet se fue visiblemente alterada y reclamándole explicaciones a su mánager. Más tarde realizó un descargo en Instagram, donde contó su versión de los hechos, aunque con el correr de las horas decidió borrarlo.