Entregan "kits sexuales" para que la gente se cuide en cuarentena

En la ciudad de Nueva York, la preocupación por la pandemia de Coronavirus no cesa, pero tampoco por el bienestar sexual y la salud reproductiva de sus residentes. Según se informó en las últimas horas, los habitantes de "la Gran Manzana" podrán recibir en casa y gratis, productos de sexo seguro y kits de autodiagnóstico del VIH con sólo hacer un pedido al Departamento de Salud.

La enfermedad COVID-19 obligó a los neoyorquinos a quedarse en casa como parte del plan "Nueva York en Pausa" pero eso no será motivo para que no tengan acceso a productos de sexo seguro. Para eso, el Departamento de Salud lanzó el programa "Door to Door" (puerta a puerta), iniciativa para la entrega de profilácticos, lubricantes y el kit de pruebas del virus del VIH desde la comodidad y seguridad de sus hogares.

"Durante una pandemia mundial, el sexo sigue siendo una parte importante de la salud y el bienestar general de muchas personas", señaló la doctora Oni Blackstock, directora de la Oficina del VIH del Departamento de Salud municipal.

Para solicitar los productos para sexo seguro, los residentes de los cinco condados de la ciudad deben visitar nyc.gov/condoms, tras lo que recibirán los pedidos en discretos sobres. Los pedidos están limitados a dos tipos de producto a la vez y un pedido por persona cada 30 días, hasta agotar stock, advirtió Salud, que dijo que en el caso de los condones, se enviarán paquetes de 30 unidades.