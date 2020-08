Es tremendo el desastre ecológico por buque petrolero

El buque tanque MV Wakashio, encallado desde el 25 de julio en un arrecife de coral frente a las costas de isla Mauricio, que ya ha perdido más de mil toneladas de petróleo en esas aguas cristalinas, terminó quebrándose al medio, y todavía no se sabe si más petroleo y sustancias contaminantes se mezclaron con las aguas puras y ricas en fauna marina en esa porción del océano Indico, agregando contaminación a un lugar apetecido por el turismo de alto nivel.



El buque estaba varado desde el pasado 25 de julio en los arrecifes de Pointe d'Esny, frente a la costa sureste de Mauricio y esparció en sus aguas unas mil toneladas métricas de crudo, indicó la agencia de noticias ANSA. "El buque Wakashio se ha roto y fracturado en dos", declaró por teléfono Mokshanand Sunil Dowarkasing, asesor ambiental en Mauricio, una isla ubicada al este de Madagascar.



"Era algo esperado, ya esta mañana un helicóptero se apresuró a la carrera a fin de transportar el crudo que estaba siendo extraído del barco porque las autoridades y los equipos de salvamento temían que se partiera en cuestión de horas", detalló este experto.



En la bodega del tanque de propiedad japonesa y bandera de Panamá, quedaban 166 toneladas métricas de crudo por bombear, según confirmó el primer ministro de Mauricio, Pravind Jugnauth, días atrás. Por el momento, se desconoce si esta cantidad de crudo había sido o no extraída a tiempo del barco, desde que esta mañana varios medios locales advirtieran que la fractura en el casco "llegaba al 75 %".



"No está claro todavía si quedan 166 toneladas métricas de petróleo en el buque", dijo el portavoz de Greenpeace Africa, Tal Harris.