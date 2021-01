Polémica por masajes con serpientes en Egipto

¿Quién se negaría a un masaje? Nadie. Pero ¿si fuera con serpientes? ¿lo harías? Parece ser que las serpientes ayudan, según los especialistas, a aliviar el dolor muscular y las molestias en las articulaciones” aunque para otros es “maltrato animal”.

Lo cierto es que la técnica es moda en Egipto y desde la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WAP) se informó que la Ley de Agricultura de 1966 menciona la prohibición de generar acciones crueles contra los animales, pero que no existe un marco legal específico de bienestar animal. Es por ello que la WAP reconoció que en ese país muchos animales se quedan sin protección, porque no hay regulaciones para las especies utilizadas en investigaciones ni tampoco se manifiestan las condiciones mínimas que deben cumplir quienes trabajan con ellas.

Pero ¿cómo es el masaje con serpientes? El propietario del lugar donde se realizan, Safwat Sedki, “primero, los masajistas frotan aceite en la espalda de los clientes y luego les colocan una combinación de pitones (28 especies disponibles)”. Además, reconoció que un masaje mejora la circulación sanguínea, estimula la mente y ayuda a liberar endorfinas.

SNAKE MASSAGE: A spa in Cairo, Egypt is using snakes to try to help customers relax. Would you try this massage? pic.twitter.com/r590gVZ0n9