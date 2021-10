Diputado asesinado y miedo en el Parlamento

La conmoción generada en el Reino Unidos por el reciente asesinato del diputado conservador David Amess, apuñalado por un hombre "potencialmente inspirado por el extremismo islamista" cuando participaba en un encuentro con sus votante en una iglesia del sur de Inglaterra, puso en primer plano la seguridad de los parlamentarios, quienes comenzaron a evaluar un nuevo formato de trabajo.



El ataque de esta semana contra Amess, durante un encuentro con electores en una iglesia metodista en la pequeña Leigh-on-Sea, 60 kilómetros al este de Londres, ocurrió cinco años después del asesinato de la diputada laborista Jo Cox, perpetrado por un simpatizante neonazi.



El agresor de Amess, un hombre de 25 años fue detenido de inmediato en el lugar. La policía calificó el asesinato de acto terrorista e indicó que los primeros elementos de la investigación "revelan una motivación potencialmente vinculada al extremismo islamista".



Medios británicos apuntan que el hombre sería un británico de origen somalí. La policía cree que el agresor actuó solo. Dos viviendas fueron registradas en Londres.



La muerte de Amess, diputado desde hace casi 40 años, firme defensor del Brexit y alabado por su gentileza por parlamentarios de todos los partidos, conmocionó al Reino Unido. En señal de unidad, esta mañana el primer ministro, Boris Johnson, y el jefe del partido de oposición laborista Keir Starmer, depositaron juntos coronas de flores en el lugar del ataque, reportó la agencia AFP.



Los asesinatos de Ammes y Cox plantean interrogantes sobre los dispositivos de seguridad en torno a los diputados, en especial cuando estos están en contacto con el público en sus circunscripciones.



"No podemos dejarnos intimidar por un individuo", declaró este sábado en Leigh-on-Sea la ministra del Interior Priti Patel, quien subrayó la importancia para los diputados de "continuar ejerciendo sus funciones". Pero algunos parlamentarios prefieren adaptar sus interacciones con el público como medida de seguridad.



Por ejemplo, el diputado laborista Chris Bryant sugirió en un articulo en el diario The Guardian que los diputados se reúnan con sus administrados "previa cita".



"No queremos vivir en fortalezas. Pero no quiero perder a otro colega por muerte violenta", explicó.