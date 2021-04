Rige desde hoy un total cierre de fronteras en Chile

Luego de superar el millón de casos confirmados por coronavirus la semana pasada, en Chile comenzaron a regir desde hoy nuevas medidas para contener la segunda ola de la pandemia, entre ellas, el cierre total de fronteras aéreas y una restricción de ingreso de extranjeros no residentes al territorio.



Esta serie de medidas fueron anunciadas el pasado jueves 1 de abril y una de ellas es que las autoridades restringirán los viajes al extranjero por un plazo de 30 días, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes, con la excepción de casos con motivos “urgentes y calificados de carácter humanitario, tratamientos de salud o gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país”.



En este mismo período, se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en Chile, con “excepción de aquellos debidamente autorizados por la autoridad consular chilena en el país de origen, bajo criterios sanitarios fundados emitidos por la autoridad sanitaria, mirando siempre el interés general del país”.



De este modo, se revoca o congela la medida de reapertura de la única frontera aérea habilitada en el país desde mediados de noviembre de 2020: el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.



Por otra parte, en relación a las fronteras terrestres, se les exigirá a los choferes de camiones que cuenten con un resultado de examen PCR negativo de máximo 72 horas desde su emisión y podrían ser sometidos, de forma aleatoria, a exámenes de antígenos por parte del personal de salud al momento de ingresar al país.



Si alguno arrojase positivo, será ingresado a una residencia sanitaria y la empresa transportista deberá hacerse cargo de la operación de la carga y del camión.



Dentro del territorio nacional, el desplazamiento también se ha limitado a quienes practiquen “actividades esenciales” y este mismo concepto fue actualizado para minimizar el tránsito en las calles.



Según cifras del Ministerio de Salud, actualmente hay al menos 15 millones de ciudadanos en cuarentena. Todos ellos tendrán derecho a sólo dos permisos por semana.



También se redujo el tiempo para quienes puedan transitar sin un permiso especial o salvoconducto, ya que el toque de queda ahora comienza a las 9 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana del día siguiente.



Asimismo, se prohibió el expendio de licores, ropa, calzado y artículos que no fuesen esenciales dentro de los supermercados durante al menos 15 días. Tras este período, se evaluará la continuidad de esta medida.