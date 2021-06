La justicia le devolvió el arma, y con ella mató a su esposa

El policía Jason McIntosh había perdido la tenencia de su arma, por procederes no convenientes con las reglas de su fuerza. Pero un fallo judicial se la devolvió. Con ella mató a su esposa, Megan Montgomery, de 31 años.

“Me disparó”, fueron las palabras que Megan Montgomery le dijo a los médicos cuando recibió asistencia. Jason McIntosh, acusado antes de violento, la asesinó con su arma reglamentaria.

Nueve meses antes del femicidio, había ocurrido un hecho de violencia en su hogar. Por eso le habían quitado, preventivamente, su arma. Pero la Justicia de Alabama se la devolvió.

Según informó NBC News, el femicidio ocurrió solo 16 días después. Aún tenía la denuncia por violencia y una restricción que impedía el acercamiento y toda comunicación con Montgomery.

La madre de la víctima, Susan Montgomery-Clark, había reclamado sobre los niveles de protección que le habían otorgado a su hija y la devolución del arma al después femicida.

Tommy Spina, el propio abogado del femicida, consideró que no correspondía devolverle el arma: “Fue irracional, ilógico y no prudente hacerlo”. Además, remarcó que no creía que el asesinato “hubiera sucedido esa noche” si el asesino no hubiera tenido el arma en su poder.