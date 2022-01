Trasplantado de urgencia: sus pulmones se deshacían

Un hombre de 51 años con Covid permaneció en terapia intensiva por casi 10 meses, conectado a un respirador mecánico, y recibió un trasplante de urgencia gracias a lo que pudo salvarse. El hecho sucedió en España. Del tiempo que estuvo en el hospital, cuatro fue conectado a una máquina de oxigenación que le permitió respirar. Jordi Soriano, se convirtió en el primer español con trasplante de pulmón post Covid.

"Sus pulmones estaban tan deteriorados que casi se deshacían entre los dedos", fue la explicación que dieron los médicos encargados de la intervención quirúrgica.

"Me internaron en el hospital de Martorell y allí me enteré que tenía el virus. En solo 48 horas fui derivado al Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y me ingresaron a terapia intensiva", contó, aún sorprendido, Soriano en diálogo con medios locales.

Básicamente su vida dependió de una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea que le permitió respirar mientras sus pulmones sucumbían a una fibrosis pulmonar provocada por el coronavirus, la cual provocó profundas cicatrices que impidieron el funcionamiento normal del órgano.



"Los órganos estaban negros y casi se deshacían entre los dedos. En total, fueron 127 días de dependencia absoluta a una máquina que respiraba por él. Y en su caso, no había factores de riesgo. Todos los tratamientos que se administraron a Jordi Soriano fracasaron, por lo cual optaron por el trasplante", afirmó el responsable de la intervención que le salvó la vida al hombre.

La buena noticia, ante tantas malas, es que en tan solo pocos días Jordi comenzó a respirar solo y paulatinamente su vida volvió a la normalidad: “Gracias a los donantes lo puedo contar. Quiero que la gente tome conciencia de que puede salvar no una, sino varias vidas”.