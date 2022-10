Ex diputado de Bolsonaro se atrincheró y disparó contra policías

Este domingo, todo Brasil se vio convulsionado, luego de que el exdiputado Roberto Jefferson, aliado del presidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria desde 2021, se atrincheró, lanzó granadas y disparó con un fusil contra un grupo de policías cuando se disponían a arrestarlo.

Todo comenzó, cuando agentes de la Policía local, se acercaron al domicilio de Jefferson, ubicado en el municipio de Comendador Levy Gasparian, con una orden de captura y fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego y una verdadera batalla campal en donde resultaron heridos dos efectivos, quienes inmediatamente fueron llevados al Hospital local y se encuentran fuera de peligro.

Los policías habían ido a buscar a Jefferson para llevarlo a una cárcel por violar las normas de su detención. La medida había sido dispuesta por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal y jefe de la corte electoral

Luego de estos incidentes y tras horas de resistencia, finalmente el exdiputado se entregó tras la llegada del ministro de Justicia, Anderson Torres, a la ciudad de Río de Janeiro por orden del presidente Jair Bolsonaro.

"Como determiné con el ministro de Justicia, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso y el tratamiento a quien tirotea policías es de bandido. Presto mi solidaridad a los policías heridos en el episodio", confirmó el propio Bolsonaro en un video.

Por su parte, el propio Jefferson, durante las ocho horas que permaneció atrincherado en su residencia, confirmó que disparó contra los agentes en un video difundido en redes sociales y dijo que "le disparé al carro y no a alguien", aseveró el político quien manifestó que no se entregaría por sentirse "humillado". ”No me voy a entregar, es un absurdo, soy víctima de la tiranía y voy a enfrentarlos”, agregó.

Tras los hechos de extrema violencia, según información de TV Globo, Jefferson fue trasladado a la sede de la PF en Río, para someterse a un examen forense en el Instituto Médico Legal y luego a la prisión 8 de Bangu.

El exdiputado y máximo líder del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), fue condenado a siete años de prisión en 2013 por denunciar y admitir, en calidad de delator, que se benefició de un caso de corrupción en el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del que fue también aliado.

Fue indultado y liberado en 2016, pero sigue en vigor la suspensión de sus derechos políticos. En 2019 Jefferson se acercó a Bolsonaro y enterró la historia de centroizquierda del Partido Democrático Laborista, que aún preside, para sumarse a la ultraderecha.

El exdiputado, también arremetió contra la ministra del Tribunal Superior Electoral, Cármen Lúcia , por votar a favor de sancionar a Jovem Pan por declaraciones ofensivas y tergiversadas sobre el expresidente Lula; por eso el magistrado Alexandre de Moraes ordenó revocar su prisión domiciliaria para volver al régimen cerrado.

También se hizo famoso cuando grabó un video con dos revólveres amenazando matar al embajador de China en Brasil.