Perdió su dos piernas por una mina y bailó en su boda

La enfermera ucraniana que perdió ambas piernas tras la explosión de una mina terrestre el domingo 27 de marzo en medio de la guerra contra Rusia, contrajo matrimonio con su pareja y compartieron un emotivo baile en una sala de hospital en Lviv, con motivo de la celebración de su boda.

Se trata de los recién casados Oksana Balandina y Viktor Vasyliv, ambos de 23 años, quienes semanas atrás pensaban que jamás compartirían juntos un momento tan especial. Las imágenes del baile se viralizaron: Viktor abraza a Oksana y giran alrededor de las camas de un hospital en la localidad de Lviv, al oeste de Ucrania.

Los daños de la explosión le generaron heridas graves, y luego de cuatro intervenciones quirúrgicas, los médicos le amputaron las dos piernas y cuatro dedos de la mano derecha. Después, fue evacuada a la ciudad de Dnipro y luego a Lviv en la frontera occidental.

Al recordar el trágico momento en que pisó el explosivo, Oksana afirmó: "Viktor me miró cuando explotó la mina. Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire".

Viktor se quedó paralizado cuando la mina explotó debajo de su novia: “Cuando sucedió, me rendí desesperado, no sabía qué hacer. La vi que no se movía”, declaró.

MIRÁ EL VIDEO DE LA BODA: