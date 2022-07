Video: Romeo, el niño ciego de 4 años, que da una lección de vida

En los últimos días se viralizó el vídeo de Romeo, un niño de 4 años, no vidente de la provincia de Ávil. Junto a su madre le solicitan a los supermercados que las latas de conserva lleven los nombres de los productos en Braille. El pequeño padece una discapacidad visual severa y comparte, día a día, todas las dificultades con las que tiene que convivir para llevar una vida normal, según detalló Luna, su mamá, en los medios locales.

En el video publicado en la red social Instagram, Romeo reclama un lenguaje braille en los supermercados. "Momento en el que Romeo con tan solo 4 años, ciego total, reivindica que por favor etiqueten con braille todos los productos. Para el poder leer y elegir qué alimento coger. Imaginaros que locura, cuando un brik de vino, es igual que el de zumo (piña, naranja, melocotón) pero a su vez igual que el de caldito (pollo, verdura) y también de leche(entera, desnatada, semi) … Y así un sinfín de productos. Por no hablar de la cosmética. ¿Lo habíais pensado alguna vez?", agregó al pie del video.

Además, agregó que: "Vamos a ponérselo un poquito más fácil y así conseguir que las personas ciegas puedan ir solas al supermercado. No se a quien tengo que etiquetar y me gustaría que me ayudarais".

Además, en el vídeo se le escucha denunciar una de las dificultades que se encuentra en el día a día. Cabe destacar, que para una persona ciega, es imposible saber qué producto está eligiendo salvo que seas casi un superdotado como Romeo: “Pedimos lenguaje braille en los botes de comida en el supermercado. Es imposible sino saber qué está escogiendo si no lo puede ver. Hay que pensar también en las personas ciegas”.