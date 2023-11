Preocupan los brotes de neumonía en China: ¿Cuál es la situación a nivel mundial?

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se expresó públicamente por los brotes de neumonía en China, en medio del aumento de casos - algunos de los cuales no están diagnosticados - y se reaviva la alerta sanitaria a nivel mundial.

A través de un comunicado oficial, en el cual la OMS expresa su inquietud, pidió a la población tomar las medidas necesarias

a raíz de la enfermedad respiratoria e hizo hincapié en el extremo cuidado de las infancias. Además, pidió a China brindar “informaciones epidemiológicas y clínicas suplementarias, así como resultados de laboratorio de los focos detectados en niños”.

En este contexto, las autoridades del gobierno y diferentes medios de comunicación de ese país, hicieron hincapié públicamente sobre el aumento de casos de neumonía y hablaron de focos no diagnosticados en niños en el norte del país. "La neumonía infantil de origen desconocido ha abarrotado hospitales y las escuelas se encuentran al borde de la suspensión", afirmaron.

“Todavía no hay un diagnóstico concreto de la etiología, que es lo que le está produciendo. En todos los países donde están iniciando el invierno, está habiendo brotes de cuadros respiratorios que en general son virales, pero de todas maneras no está determinado. Entonces sería muy aventurero decir que puede pertenecer a uno u otro grupo de enfermedad infecciosa”, advirtió a Infobae el infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065), especialista del servicio de Infectología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el epidemiólogo Eric Feigl-Ding, con formación en la Universidad de Harvard y presidente del Departamento de Salud Pública del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra (NECSI), Estados Unidos, aseguró: “No estoy muy seguro de si se trata de una enfermedad leve. Pero esto me preocupa: una décima parte de los pacientes provienen de fuera de la ciudad porque las broncoscopias no están disponibles en su ciudad natal. Según los CDC chinos, las broncoscopias no son necesarias en casos leves de infección”.

El máximo ente sanitario internacional emitió otro comunicado donde aseguró que “desde mediados de octubre de 2023, la OMS ha estado monitoreando los datos de los sistemas de vigilancia chinos que han mostrado un aumento de enfermedades respiratorias en niños en el norte de China”.