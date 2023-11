Comenzó la tregua entre Hamas e Israel

Luego de idas y vueltas, la tregua entre Hamas e Israel comenzó a hacerse efectiva. Los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamás serán entregados a la Cruz Roja en Gaza, que a su vez se los traspasará a representantes del Ejército israelí, antes de que sean sometidos a un examen médico para determinar sus condiciones de salud.

"La Cruz Roja cruzará con ellos la frontera y los entregará a representantes del Ejército israelí, que los recibirá y los identificará físicamente por la lista para determinar si son las personas correctas", aseguró en una rueda de prensa el asesor del jefe de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Ziv Agmon.

Por otra parte, desde Egipto confirmaron que ya ingresaron los primeros camiones que forman parte del convoy humanitario con medicamentos, combustible y gas. Son parte de la ayuda acordada en el marco de la tregua.

"Esto fue aprobado por el Gobierno israelí como parte de la pausa y en el marco de la liberación de los rehenes, según lo acordado con Estados Unidos y con la mediación de Catar y Egipto", dice un comunicado castrense.