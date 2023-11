Maduro aseguró “garantías totales” para las elecciones 2024

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, declaró que en las presidenciales de 2024 habrá “garantías totales” para todos. Además, dijo que “cada quien saldrá con su candidato a votar".

"El próximo año hay elecciones presidenciales, en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores, (...) cada quien saldrá con su candidato a votar, felicidades para todos, garantías totales para todos", dijo durante su programa "Con Maduro +", transmitido por el canal estatal VTV.

Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron las representaciones en el diálogo del oficialismo y la oposición el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un "acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos", que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.

Maduro aprovechó la ocasión para referirse al conflicto territorial que su país mantiene con Guyana. Dijo que es el momento de la "unión nacional" para defender los "derechos históricos" que, según él, tiene el país sobre el Esequibo.

El Esequibo es un territorio entre Venezuela y Guyana, que ambos reivindican como propio. El próximo 3 de diciembre, Venezuela realizará un referéndum no vinculante para consultar sobre su pertenencia a Venezuela. La campaña comenzó este lunes con "gigantescas movilizaciones" en "los 335 municipios" de la nación.

"No podemos dejar que nadie nos divida en la gran causa nacional de recuperar la tierra que nos dejaron los libertadores. No es un problema de que si usted es de un partido, de un color, de una ideología, aquí no es un tema de que si usted está apoyando tal candidato a gobernador, a alcalde, tal candidato a presidente, no, aquí todo eso lo ponemos de lado, después habrá chance", dijo.