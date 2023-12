Hungría bloqueó 50 mil millones de euros para Ucrania

Hungría decidió bloquear la ayuda prometida por 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea (UE) a Ucrania. "Resumen de la noche: veto al dinero extra para Ucrania, veto a la revisión del MFP (presupuesto). Volveremos a tratar el tema el próximo año en el Consejo Europeo después de una preparación adecuada", escribió Orban en su cuenta de X.

"Hungría ha decidido que si los 26 (socios de Hungría en la UE) quieren seguir ese camino, que lo hagan. Hungría no quiere ser parte de esta errónea decisión y por ello no ha estado presente en la votación", señaló el mandatario en un video publicado en la red social Facebook.

Orban se mantiene firme en su negativa, incluso a pesar del encuentro informal que mantuvo con Zelenski en Buenos Aires días atrás, durante la asunción del presidente Milei. Antes de la cumbre en la que el Consejo Europeo intentó aprobar la ayuda, el líder húngaro se reunió con varios mandatarios europeos, que intentaron convencerlo.

En su video, reiteró que "la postura de Hungría es clara y no ha cambiado" y subrayó que Ucrania no está preparada para empezar las negociaciones de adhesión. "Empezar las negociaciones en estas condiciones no tiene sentido, es irracional y erróneo", enfatizó el primer ministro húngaro, considerado el mayor aliado de Rusia en la UE.

Sin embargo, el líder húngaro sugirió que podría levantar su veto al apoyo financiero comunitario a Ucrania si su Gobierno recibe los fondos que la Comisión Europea mantiene congelados por violaciones del Estado de Derecho. "En dos meses, quizá más, nos reuniremos y veremos qué ha pasado. Si alguien quiere modificar la ley presupuestaria, esa será una buena oportunidad para que Hungría reciba lo que le corresponde. Todo", aseguró.