Avanza el proyecto que unirá Chile con Brasil

El presidente paraguayo, Mario Abdo, manifestó a la BBC su entusiasmo por los avances del Corredor Bioceánico, un proyecto de infraestructura impulsado desde 2015 por su país junto a Argentina, Brasil y Chile para unir mediante una autopista cuatro puertos ubicados en el océano Pacífico con el puerto de Santos, en Brasil. Lo llaman el nuevo “Canal de Panamá”.

La carretera a construir, que en total tendrá alrededor 2.200 kilómetros de extensión, atravesará las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, las provincias argentinas de Salta y Jujuy y las regiones de Antofagasta y Tarapacá en Chile. El costo aproximado será de 10 mil millones de dólares.

Cada país es responsable por la construcción del tramo de este “Corredor Bioceánico” que le corresponde, aunque no están definidos los plazos definitivos de entrega del proyecto. Paraguay ya finalizó uno de los tres tramos que son parte de su tarea, mientras que los presidentes de Brasil y Chile, Lula da Silva y Gabriel Boric, prometieron acelerar las obras.

No obstante, comunidades indígenas y grupos ambientalistas paraguayos manifestaron su preocupación por los avances de la deforestación en la zona que atraviesa la carretera, por llevar a una mayor ganadería y pérdida de biodiversidad. Abdo asegura que hay “reglas estrictas” para limitar la deforestación en el Chaco, pero sus opositores creen que no son suficientes.