Anuncian elecciones para el 20 de agosto en Ecuador

La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Ecuador aún tiene esperanzas de revertir el decreto del presidente Lasso por el cual fue disuelta. Quieren retomar sus funciones para continuar el juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario. Sin embargo, la autoridad electoral anunció este jueves que las elecciones podrían celebrarse el 20 de agosto.

No obstante, la Corte Constitucional, todavía debe pronunciarse sobre las apelaciones de los opositores. En la demanda del ex titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se argumentó que el decreto de disolución no es congruente, ya que no existía conmoción social en el país. El Partido Social Cristiano y la fuerza indígena Pachakutik también presentaron apelaciones.

Cabe recordar que, tras la disolución de la Asamblea, Lasso puede gobernar mediante decretos durante un máximo de seis meses, siempre y cuando cuente con la aprobación de la Corte Constitucional. En paralelo, el Consejo Nacional Electoral debe convocar nuevas elecciones, y los elegidos completarán el actual periodo presidencial y legislativo, que finaliza en mayo de 2025.

La esperanza de los parlamentarios opositores reside en que la Corte Constitucional resuelva antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque las elecciones. Al momento, la disolución de la Asamblea generó un enfrentamiento aún mayor entre el gobierno de Lasso y la oposición, especialmente la del partido Unión por la Esperanza, afín al ex presidente Rafael Correa.

Cabe recordar que Lasso anunció la llamada “muerte cruzada”, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008, por “grave conmoción interna y política”. Fue tras comparecer el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa en el juicio político en su contra. La acusación formulada por la oposición era por el presunto delito de peculado, que él niega.