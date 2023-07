Talibanes obligan a cerrar salones de belleza en Afganistán

Los talibanes les dan a los salones de belleza de todo Afganistán un mes de plazo para cerrar sus negocios. No se ha dado ninguna explicación sobre las razones de esta medida ordenada por el líder supremo de los talibanes, el mulá Mawlawi Haibatullah Akhundzada. "El ministerio envió una carta a los municipios para cancelar la licencia de los salones de belleza" a partir del 25 de julio, informó a la agencia EFE el portavoz del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio.

Esta nueva prohibición impuesta por los talibanes fue recibida con consternación por las mujeres afganas e indignación por la comunidad internacional.

Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace un año y medio, las mujeres han experimentado un retroceso en materia de derechos, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.

"Llevo un año trabajando aquí, y en los últimos días los talibanes han emitido una orden diciendo que quieren cerrar los salones de belleza. Les pido por favor que no lo hagan, porque trabajamos aquí para ganar algún dinero lícito, las escuelas están prohibidas para las mujeres, los salones de belleza están prohibidos para las mujeres, ¿acaso una mujer no tiene derecho a vivir en sociedad?", dijo una trabajadora de un salón de belleza, que ha preferido no dar su nombre.