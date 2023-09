España: la derecha no pudo formar gobierno

Alberto Núñez Feijóo no será presidente del Gobierno de España porque no logró los votos suficientes en la segunda votación que se realizó este viernes en el Parlamento. El político del Partido Popular no tenía prácticamente ninguna opción de llegar al gobierno. En esta votación, Feijóo necesitaba únicamente la mayoría simple para ser investido. Sin embargo, ha obtenido más votos negativos que positivos: 177 contra 172.

El escenario para los conservadores se presentaba casi imposible tras las elecciones de julio. Su principal apoyo, el partido ultraderechista VOX, excluía toda posibilidad de sumar el voto de formaciones como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se negaban a apoyar a un Gobierno que estuviese respaldado por la extrema derecha. Feijóo necesitaba el respaldo de independentistas catalanes o nacionalistas vascos si quería sumar los votos necesarios.

Ahora, y si el rey Felipe VI así lo decide, ahora será el turno del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, del Partido Socialista (PSOE). El éxito de Sánchez depende, fundamentalmente, de sus negociaciones con los partidos independentistas. En particular, de los votos de Junts, la formación del político catalán Carles Puigdemont, fugado de la justicia.

Esquerra Republicana de Catalunya y Junts, partidos de corte independentista, condicionan su apoyo a Sánchez a "avances" en la celebración de un referéndum de independencia. Una línea roja que el Partido Socialista siempre ha estado en contra de cruzar, lo que acerca al país a una repetición electoral.

Otra de las exigencias de los independentistas era una amnistía a los fugados de la justicia por el referéndum de independencia ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. La amnistía sí estaba sobre la mesa en las negociaciones.