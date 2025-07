Estudiantes recibe a Huracán con Domínguez en la cuerda floja: a qué hora juega

Se cierra la segunda fecha del Torneo Clausura y en el duelo más atractivo de la jornada Estudiantes recibe a Huracán en UNO desde las 19. El Pincha llega en un mal momento y una derrota podría significar la salida de Eduardo Domínguez, cada vez más cuestionado. Por su parte, Huracán buscará recuperarse del muy mal comienzo que significó la goleada en contra frente a Belgrano en el Tomás Ducó. El cotejo será televisado por ESPN Premium.

Después de un primer semestre muy irregular, habiendo clasificado a octavos de final de Copa Libertadores pero dejando dudas en el Torneo Apertura, Estudiantes acumula apenas 4 triunfos en los últimos 18 partidos oficiales y no comenzó bien la segunda parte del año: a la caída ante Unión en el arranque del Torneo Clausura se le suma también la derrota en la final de la Supercopa Internacional frente a Vélez. Con el duelo copero frente a Cerro Porteño cada vez más cerca, las dudas sobre Domínguez se acrecientan.

Será un partido clave para el futuro de Domínguez en Estudiantes.

Con respecto al equipo que el Pincha alineará hoy habrá dos cambios y todavía hay dos incógnitas. Eric Meza tiene una molestia y será esperado hasta último momento, pero sería reemplazado por el juvenil Román Gómez en caso de no llegar. Otro que podría meterse en lugar de Facundo Farías es José Sosa, en tanto que los cambios confirmados son Santiago Arzamendia por Gastón Benedetti y el regreso de Cristian Medina por el lesionado Ezequiel Piovi.

Por su parte, el inicio de Huracán tampoco fue próspero ya que viene de caer 0-3 como local ante Belgrano. Pese a eso, Frank Kudelka no metería mano en el equipo y saldría a La Plata con los mismos once que perdieron en el debut. Se esperaba que el arquero Hernán Galindez volviera tras su desgarro en el sóleo derecho, pero depende de la cicatrización de la lesión y todavía no podrá defender los tres palos, por lo que Sebastián Meza continuará como titular.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Santiago Núñez, González Pirez, Ramiro Funes Mori, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina, José Sosa; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez

Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuen Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Gabriel Alanís, Matko Miljevic, Leonardo Sequeira; Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Fernando Echenique