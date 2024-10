Harris: Trump está “inestable y desequilibrado”

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, dijo que "Donald Trump está cada vez más inestable, desequilibrado, y busca un poder sin límites. Eso es lo que quiere. Quiere usar a las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos estadounidenses".

Harris se refirió de esta manera a Trump luego de que el magnate sugiriera que ordenaría a las Fuerzas Armadas intervenir para enfrentar a un supuesto "enemigo interno" el día de las elecciones.

Harris argumentó que Trump considera enemigos a los estadounidenses que no coinciden con su visión y advirtió que atacaría especialmente a periodistas cuyas historias no le favorecen, a funcionarios electorales que se nieguen a manipular los resultados a su favor, así como a jueces que no se plieguen a sus deseos.

"Esta es una de las razones por las que creo firmemente que un segundo mandato de Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos y especialmente peligroso", añadió Harris.

"Tenemos algunas personas muy malas. Tenemos lunáticos de la izquierda radical, y creo que deberían ser controlados fácilmente por la Guardia Nacional, o, si es necesario, por las Fuerzas Armadas", dijo Trump en una entrevista. "El enemigo interno, en mi opinión, es más peligroso que China, Rusia y otros países", agregó.