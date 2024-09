Un candidato agrede a otro con un sillazo en un debate

Brasil y el mundo fueron testigos de un violento hecho de violencia en medio de un debate televisado entre los candidatos a ser alcaldes de San Pablo. Entre insultos, gritos se produjo un sillazo que terminó con el ultraderechista Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista, en el hospital. Según se informó, sufrió la rotura de una costilla.

uD83CuDDE7uD83CuDDF7 | ÚLTIMA HORA: En pleno debate para la alcaldía de São Paulo, Brasil, el candidato socialista José Luiz Datena le mete un sillazo al candidato libertario Pablo Marçal. pic.twitter.com/E2fbMlzWjG — News Day Mundo (@NewsDayMundo) September 16, 2024

Por su parte, el egresor, el socialdemócrata José Luiz Datena, fue expulsado del estudio. El canal TV Cultura, organizador del encuentro, cortó de inmediato la señal, pero decidió seguir adelante con el programa con los otros cuatro políticos invitados.

En San Pablo, una de las ciudades más importantes, habrá elecciones municipales el 6 de octubre y hay 5568 alcaldías en juego.

El tono de las discusiones comenzaron a elevarse cuando Marçal, uno de los favoritos en las encuestas, pidió a Datena que dejara de “hacer payasadas” y renunciara a su candidatura. Fue entonces cuando sacó a relucir una supuesta denuncia por acoso sexual en contra de su rival. “Pequeño sinvergüenza”, le respondió el señalado. “Esa acusación no ha sido investigada porque no había pruebas. Fue archivada por la Fiscalía. Lo que haces es terrible”, explicó.

Marçal continuó insultándolo llamandole “Cobarde” e “idiota” y desafió a Datena a pegarle. “Queremos saber. Estos días has dicho que querías abofetearme, pero no eres hombre suficiente para eso. No te atreves", le dijo. Unos segundos después su interlocutor le rompía una silla en la espalda.