Trump no participará de los debates de su partido

Donald Trump confirmó que no participará en los debates de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos. El primero se celebrará este miércoles en Milwaukee. Trump, que fue presidente entre 2017 y 2021, aseguró que todo el mundo sabe quién es y que todos conocen los logros de su "exitosa Administración".

Trump hizo este anuncio desde su plataforma Truth Social. "El público sabe quién soy”, escribió. “¡Por ??lo tanto, no participaré en los debates!”, confirmó el ex mandatario, que enfrenta varios casos legales en Nueva York, Florida, Washington, DC y Georgia.

Entre los requisitos para participar en el debate, el Partido Republicano exige que los candidatos firmen un compromiso de lealtad de apoyar a quien sea electo finalmente como su candidato, a lo que Trump se negó.

También trascendió que en lugar de acudir al debate Trump asistirá a una entrevista con Tucker Carlson, quien trabajó hasta este año para la cadena Fox News y que ahora cuenta con un espacio en las redes.

Entre los candidatos que cumplieron los requisitos para participar de la interna republicana están el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el ex vicepresidente Mike Pence; el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie; la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el único senador republicano negro, Tim Scott; el emprendedor multimillonario del mundo de la biotecnología Vivek Ramaswamy, y, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.