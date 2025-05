Trump enojado con Putin: "Está matando a mucha gente" en Ucrania

"No estoy contento con lo que está haciendo Putin", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reacción a la ola de ataques consecutivos de Rusia contra Ucrania durante el fin de semana. "Está matando a mucha gente. Y no sé qué demonios le ha pasado a Putin", declaró Trump a los periodistas antes de subir al Air Force One en Morristown, en Nueva Jersey, mientras el presidente estadounidense se preparaba para regresar a Washington.

"Le conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él. Pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente. Y no me gustó nada", dijo Trump, añadiendo que los ataques se produjeron mientras él y Putin estaban "en medio de una conversación".

Moscú lanzó una andanada de drones y misiles en ataques consecutivos contra ciudades y pueblos de toda Ucrania, incluida su capital, Kiev, matando al menos a 12 personas e hiriendo a decenas. El domingo, la Fuerza Aérea de Ucrania declaró que Rusia había lanzado 367 drones y misiles contra el país durante la noche, lo que supone el mayor ataque aéreo desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Cuando un periodista le preguntó si potencialmente impondría sanciones adicionales a Rusia, Trump dijo que "absolutamente" consideraría hacerlo.