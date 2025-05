Otro bombardeo ruso sobre Ucrania dejó al menos doce muertos

La capital ucraniana, Kiev, y otras regiones ucranianas sufrieron un enorme ataque ruso con drones y misiles que mató al menos a 12 personas e hirió a decenas. Las autoridades lo describieron como el mayor asalto aéreo desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que misiles y drones rusos golpearon más de 30 ciudades y pueblos, e instó a los socios occidentales a aumentar las sanciones contra Rusia, una antigua demanda del líder ucraniano, pero una que, a pesar de las advertencias a Moscú por parte de Estados Unidos y Europa, no se ha materializado de manera que disuada a Rusia.

“Estos fueron ataques deliberados en ciudades corrientes”, escribió Zelenski en X, agregando que los objetivos del domingo incluyeron las regiones de Kiev, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Cherníhiv, Sumy, Odesa, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Járkiv y Cherkasy.

“El silencio de , el silencio de otros en el mundo, solo alienta” al presidente ruso, Vladímir Putin, dijo. “Sin una presión verdaderamente fuerte sobre el liderazgo ruso, esta brutalidad no puede ser detenida. Las sanciones ciertamente ayudarán”.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 110 drones ucranianos durante la noche. La magnitud del ataque fue impactante: Rusia golpeó a Ucrania con 367 drones y misiles, en el mayor ataque individual de la guerra, según Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania.

En total, Rusia utilizó 69 misiles de varios tipos y 298 drones, incluidos drones Shahed de diseño iraní, dijo a The Associated Press. No hubo comentarios inmediatos desde Moscú sobre los ataques.

Para Kiev, el día fue particularmente sombrío ya que la ciudad celebraba el Día de Kiev, un feriado nacional que cae el último domingo de mayo y conmemora su fundación en el siglo V.