"No tendremos otra opción que ir a matarlos": Trump amenazó a Hamás y le exigió frenar los asesinatos en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "ir y matar" a los miembros de Hamás en Gaza si el grupo terrorista palestino "continúa matando gente" en ese territorio palestino.

"Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo que no estaba previsto en el acuerdo (para un cese del fuego con Israel), no tendremos otra opción que ir a matarlos", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Hamás difundió un vídeo que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos "colaboradores" en plena calle en Ciudad de Gaza.

Los comentarios de Trump se producen pocos días después de que afirmara que las acciones de Hamás, que incluyen ejecuciones públicas, "no le preocupaban mucho" y los describiera como asesinatos de pandilleros. El miércoles afirmó que "no se necesitará que el ejército estadounidense" intervenga en Gaza.

Desde la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, en virtud del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos propuesto por Estados Unidos, Hamás ha reforzado su control sobre las ciudades devastadas, lanzando una ofensiva y ejecutando en la calle a presuntos colaboradores de Israel.

El principal comandante estadounidense en Medio Oriente, el almirante Brad Cooper, exigió a Hamás que dejara de disparar contra civiles palestinos y se adhiriera al plan de Trump.

La guerra se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias de Israel dejan miles de fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

Sin embargo, Hamás e Israel lograron llegar a un acuerdo de alto el fuego, tras apegarse a una propuesta de Estados Unidos que incluía la entrega de rehenes por parte de Hamás a cambio de prisioneros palestinos presos en Israel.

Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, los países mediadores en el conflicto, firmaron una declaración como garantes del acuerdo de paz sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento terrorista palestino Hamás.

Fuentes: afp, CNN