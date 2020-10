Es ministro, y los quiere "cagar a tiros" a todos

En Santa Fe se vive con angustia. Es la provincia con mayor cantidad de crímenes, casi todos vinculados al narcotráfico. Este miércoles, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, ha perdido la paciencia, y, ciertamente, la prudencia. Después de calificar de "muy violentos y rústicos" a los delincuentes, dijo que es “partidario de cargarlos a tiros a todos, porque enfrente no hay un Estado que le corresponda”.



Las cosas están tan complicados que al rato lo salió a bancar al funcionario el propio gobernador santafesino, Omar Perotti. Buscó traducir lo que el ministro había dicho, a un lenguaje un poco más formal y menos directo: "quiso decir que si es necesaria la instancia de acción, la policía tiene que tenerla”, sostuvo.



Sain se refirió esta mañana a las disputas armadas entre bandas por el mercado de drogas ilegales, lideradas por terceras líneas de las grandes organizaciones narco de Rosario, a los que caracterizó como “gente muy violenta, son rústicos, que no conocen la negociación”.



Consultado acerca de cuál es el abordaje del Ministerio de Seguridad sobre ese aspecto, respondió: “Yo soy partidario de cargarlos a tiros a todos, porque veo que enfrente no hay un Estado que corresponda”.



“No estoy alentando el gatillo fácil ni nada de eso, lo que digo es que ha habido un Estado endeble enfrente”, abundó el ministro.



Para Sain, “Rosario es la tiranía del gatillo, hoy los delincuentes que están en el territorio son muy violentos, muy rústicos, no conocen lo que es la negociación ni con el Estado ni con otros sectores criminales”.