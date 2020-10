Volcó un camión con cerdos... ¡y los vecinos los carnearon!

Un camión cargado con entre 10 y 15 cerdos volcó en la tarde de este martes y decenas de vecinos "desesperados" llegaron al lugar y corrieron a los animales y, en algunos casos, luego los degollaron ahí en el lugar, en plena calle, los cargaron en sus autos (y hasta en carritos de supermercado), y como si nada se fueron a sus viviendas.

El escenario del indescriptible episodio ocurrió en el Barrio El Manantial de la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Algunos vecinos, anonadados por semejante accionar describieron el hecho como "de terror" y publicaron los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Los usuarios indignados remarcaron el salvajismo antes dicha situación más aún teniendo en cuenta que en el video se escuchan a los cerdos en el momento del ataque.

Indignada, una vecina llamó al 911 para alertar a la policía y al llegar al lugar los efectivos no pudieron hacer nada al respecto: “Fue la policía y no hizo nada. Fueron los bomberos y no hicieron nada. No se sabe cómo aparecieron los chanchos pero la gente empezó a publicar en los grupos del barrio para ir a cazarlos. Empezó a salir la gente a matar y a cazar”, contó la mujer a un sitio de noticias Diario Resumen. “Transcurrió en el campito que separa barrio Manantial con Av. San Jorge. Volcó un camión con chanchos, doblo mal y volcó. La gente le empezó a pegarles en la cabeza con martillos para matarlos. Fue terrible”, finalizó con bronca la joven.