Ginés: "La vacuna no se va a poder elegir"

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación contó que la Argentina sigue negociando la adquisición de cinco vacunas contra el coronavirus que se encuentran en fase 3, entre las que se encuentran la de Pfizer, la de AstraZeneca y la Sputnik V. A la espera de que se aprueben y que esté todo en regla, el funcionario adelantó que los argentinos no podrán elegir cuál vacuna recibir, ya que eso dependerá de las existencias al momento de la vacunación. De todas maneras aseguró que "todas van a estar aprobadas".

Ginés destacó que la negociación con los distintos laboratorios permitirá tener "una provisión de vacunas en oportunidad y cantidad como para que se quede tranquilo el pueblo argentino”. Priorizando al personal de salud y a los grupos de riesgo, el ministro informó que el Estado apunta a vacunar a 28 millones de personas con dos dosis. Explicó que la prioridad estará puesta no solo en "bajar la mortalidad" sino también en "eliminar los contagios".

Frente a la incertidumbre que generan las vacunas y su aprobación en tiempo récord, el ministro aclaró que el hecho de que las vacunas hayan superado la fase 1 y dos significa "que no hace daño". "La fase 3 verifica que sea efectiva, ya probaron que no hace daño", sostuvo Ginés.

El ministro reiteró una vez más que la vacuna no será obligatoria. "Va a ser voluntaria, como es la primera vez y no hay experiencia decidimos dejarla fuera del calendario, con lo cual no es obligatoria", explicó.